В ГПСУ призвали мужчин, которые хотят незаконно выехать из Украины, не рисковать своей жизнью и здоровьем.

На берегу реки Тиса на украинско-румынской границе в Закарпатской области нашли тело мужчины.

Как отметили в Государственной пограничной сдужбе Украины( ГПСУ), это уже 12-й подобный случай с начала войны на этом речном участке, где пограничники фиксируют больше всего попыток незаконного пересечения границы.

"Об обнаружении тела на берегу Тисы со своей стороны границы сообщили румынские пограничники. Мужчину без признаков жизни обнаружили вчера (14 декабря – ред.) утром. Никаких документов при нем не было. Проводятся мероприятия по установлению личности утопленника", - говорится в сообщении.

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В ГПСУ призвали людей, которые хотят незаконно покинуть территорию Украины, не рисковать жизнью и здоровьем.

Пограничники довели до сведения, что глубина реки Тиса на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда местами достигает 2,5 м, а ширина – 80 м. При этом пограничники отметили, что погружаться в холодную воду полноводных водоемов опасно.

Запрет выезда за границу для мужчин

После начала полномасштабного вторжения России 24 февраля в Украине введено военное положение. Оно предполагает, в частности, и запрет выезжать за границу мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет, за исключением определенных категорий.

16 ноября Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней-до 19 февраля 2023 года.

Всего с 24 февраля ГПСУ задержала почти 4 тыс. мужчин при попытке незаконно пересечь государственную границу.

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