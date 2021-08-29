В больницу с телесными повреждениями доставлены еще три человека.

Во Львовской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей, погибла 11-летняя девочка.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции Львовской области, ДТП произошло в субботу, 28 августа, около 11:30 в селе Подберезцы Львовского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель грузового автомобиля "ДАФ" с полуприцепом совершил столкновение с автомобилем "Хонда". После этого грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями "Мицубиши" и "Мерседес Спринтер", который перевозил прицеп с автомобилями.

В результате ДТП в больницу с телесными повреждениями были доставлены водитель и пассажирка "Хонды", а также водитель "Мицубиши" и его 11-летняя пассажирка. Несмотря на усилия медиков, девочка скончалась от полученных травм.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Екатерина Гирнык