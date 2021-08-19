Самого водителя грузовика зажало в салоне, кабину пришлось разрезать.

В Харькове произошла масштабная авария. Прямо во время движения грузовика от нее отцепилась кабина. Неуправляемый фургон врезался в легковое авто, в котором была семья с тремя детьми.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, в одном из спальных районов на оживленной дороге прямо во время движения отцепилась кабина грузовика. Этот момент попал на видео. Аварию заснял регистратор одной из машин, которая проезжала мимо места инцидента.

Фургон без кабины "вылетел" на встречную полосу и врезался в легковую машину. В авто в то время находились супруги и их трое детей. К счастью, все они не пострадали. Однако значительные травмы получил водитель грузовика.

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Ранее УНИАН также сообщал, что в киеве пешехода переехало несколько автомобилей. В Сети уже появилось жуткое видео.

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Автор: Полина Кузенко