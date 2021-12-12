Ребенка разыскивают копы, он может находиться в Ивано-Франковске.

Отдел ювенальной превенции полиции Ивано-Франковской области разыскивает 12-летнюю девочку, которая 11 декабря около 12:00 пошла гулять и до сих пор ее местопребывание неизвестно.

Как сообщает Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковщины, исчезла Афонина Светлана Александровна, 2009 года рождения, жительница села Олеша Ивано-Франковской территориальной общины.

"Приметы разыскиваемой: одета в светлое пальто, брюки черного цвета и ботинки. Вероятно, ребенок находится в Ивано-Франковске", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Донецкой области две сотни людей ночь искали трех пропавших детей (фото)В полиции просят, если вы владеете какой-либо информацией, которая может способствовать установлению местонахождения пропавшей, немедленно звонить на линию "102" или информировать отдел ювенальной превенции УПД ГУНП в Ивано-Франковской области по телефонам: (0342) 79-03-23, 096 3277024.

Ранее стало известно, что в Николаевской области 5 декабря нашли мертвым 9-летнего мальчика, об исчезновении которого стало известно 4 числа. Найден мертвым мальчик-житель поселка городского типа Кривое Озеро.

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Автор: Татьяна Герасименко