За жизнь военного врачи боролись почти сутки, но ранение было очень серьезным.

На Прикарпатье умер 25-летний ветеран АТО и ООС. Украинца убили ножом, молодой человек погиб от ранения в грудь. Инцидент произошел в городе Надворная, что на Ивано-Франковщине. Злоумышленника, причастного к убийству ветерана войны на Донбассе, уже задержали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

В ночь на 9 октября около 3 часов ночи полиция получила сообщение о мужчине, который получил телесные повреждения. Как узнало издание "Суспіьне", ранение получил 25-летний участник боевых действий -.ветеран войны на Донбассе Василий Попадич. У бойца остались бабушка, мать и брат.

В ту ночь возле одного из местных заведений торговли между ветераном и еще одним жителем города внезапно возник конфликт. Мужчина ударил военного ножом в область груди, а после этого скрылся. Друг ветерана, который видел инцидент, вызвал полицию и скорую помощь.

Читайте такжеВ госпитале Киева с участников войны на Донбассе требовали деньги за инвалидность"Обидчик во время конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение. Через несколько часов мужчина от полученных травм скончался в больнице. Полицейские оперативно установили личность злоумышленника и задержали его в процессуальном порядке. За содеянное фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы", - сообщила пресс-служба полиции.

Задержанный в прошлом имел судимости за совершение ряда преступлений.

Как сообщил "Суспільному" председатель Надворнянской общины, за жизнь ветерана медики боролись почти сутки. Военный попал в больницу в состоянии клинической смерти. Житель Прикарпатья находился на аппарате искусственной вентиляции, однако спасти его не удалось.

По словам главы общины, на ветерана совершили покушение. 25-летний Василий Попадич служил в 109 отдельном горно-штурмовом батальоне, он воевал на Донбассе и защищал Украину.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Волыни избили участника АТО, впоследствии подозреваемые стали на колени и извинились.

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Автор: Полина Кузенко