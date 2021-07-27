В начале июня Приходько этапировали для отбывания незаконного наказания в российский город Владимир.

Денисова заявила, что о местонахождении активиста Приходько ничего не известно \ фото УНИАН

Уже два месяца неизвестно, где находится незаконно осужденный в России украинец Олег Приходько.

Об этом в Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"До сих пор неизвестно местонахождение незаконно осужденного украинского политзаключенного, крымчанина Олега Приходько. Официального подтверждения, где именно на территории РФ содержится гражданин Украины, нет с начала июня", - написала она.

По предварительной информации, Приходько этапирован для отбывания незаконного наказания в российский город Владимир, а последнее известное место его содержания - СИЗО-1 в Ростовской области.

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Денисова призвала свою российскую коллегу Татьяну Москалькову и директора Федеральной службы исполнения наказаний России Александра Калашникова сообщить о местонахождении Приходько, а также предоставить информацию о состоянии его здоровья, обеспечения медицинской и правовой помощью.

"Также прошу Министерство иностранных дел Украины обеспечить надлежащую консульскую защиту во время пребывания Олега Приходько на российской территории. Призываю представителей международного сообщества продолжать политическое и санкционное давление на РФ, чтобы остановить преследования и судилища и освободить всех незаконно осужденных граждан Украины", - подчеркнула она.

Задержание украинца Приходько: детали

Российские силовики в июне 2016 года задержали Приходько в оккупированном Крыму из-за украинских номерных знаков на автомобиле.

В феврале 2019 года сотрудники ФСБ РФ провели обыск в доме Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги Всеукраинского объединения "Свобода", красно-черные флаги, портрет лидера ОУН Степана Бандеры, технику и CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали о его деятельности и связях на материковой части Украины.

В октябре сотрудники ФСБ вновь провели обыск в доме Приходько и задержали его.

В отношении Приходько оккупанты открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 (подготовка к совершению теракта), ч. 1 ст. 222 (приобретение и хранение взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 223-1 (изготовление взрывчатых веществ) Уголовного кодекса РФ.

3 марта 2021 года российский суд приговорил крымчанина к 5 годам заключения в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 110 тыс. рублей (около 42 тыс. грн).

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с безосновательным политически мотивированным решением суда относительно Приходько.

Автор: Антонина Доломанжи