Тело ребенка отправят на судебно-медицинскую экспертизу, отметили в полиции.

В Николаевской области в воскресенье утром, 5 декабря, нашли мертвым 9-летнего мальчика, об исчезновении которого стало известно 4 числа.

Найден мертвым мальчик – житель поселка городского типа Кривое Озеро, о его исчезновении в субботу сообщили родители, говорится в Telegram-канале МВД Украины.

По его данным, родители ребенка вчера рассказали полицейским, что мальчик ушел со двора и пропал.

Читайте такжеВ Николаевской области местный житель на охоте застрелил товарища"...Всю ночь продолжались поиски пропавшего ребенка. Стражи порядка вместе с гражданами обследовали всю территорию населенного пункта, поля и водоемы...", – говорится на канале.

Правоохранители добавили, что мальчика нашли мертвым в воскресенье около 9:00.

Начато производство по ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство).

Тело мальчика направят на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить окончательную причину смерти.

Ранее стало известно, что в городе Кагарлык Киевской области 6 октября двое мальчиков 2009 года рождения и один – 2008-го, сбежали из школы и никому не сказали, где могут находиться.

Позже стало известно, что ученики договаривались сбежать в лес. Беглецов нашли рано утром 7 октября в поле, они успели сделать тайник.

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Автор: Екатерина Присяжнюк