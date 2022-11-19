Машина наехала на взрывоопасный предмет, который оставили оккупанты.

В освобожденном Бериславском районе Херсонской области подорвалась машина. Погибли и ранены гражданские.

"18 ноября зафиксирован наезд автомобиля на взрывоопасный предмет. Происшествие случилось недалеко от города Берислав. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди", - сообщил председатель Бериславской РГА Владимир Литвинов в Telegram.

Он подчеркнул, что российские оккупанты оставили после себя много мин и растяжек и попросил воздержаться от поездок теми путями, которые еще не проверены специалистами.

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Ситуация в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, 10 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские войска продолжают наступление в Херсонской области согласно плану: с 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

11 ноября в Херсон был оккупирован в первые дни полномасштабной войны, зашли украинские военные.

13 ноября в ОК "Юг" сообщили, что на прошлой неделе на правом берегу Днепра деоккупировано 179 населенных пунктов, в частности, города Херсон и Снигиревка Николаевской области. В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия, работают саперы. Также в оперативном командовании отметили, что на освобожденных территориях оккупанты заминировали много объектов.

Председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призвал жителей освобожденной Херсонской области эвакуироваться из-за высокой вероятности вражеских обстрелов.

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