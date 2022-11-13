В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия.

С начала недели на правом берегу Днепра деоккупировано 179 населенных пунктов.

"Нашими подразделениями на правом берегу Днепра с начала недели деоккупировано 179 населенных пунктов на более 4,5 тыс. кв. км. В освобожденных населенных пунктах и на территориях Николаевской и Херсонской областей подразделениями Сил обороны проводятся стабилизационные мероприятия, в том числе разминирование", – сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку состоянию на 13:30.

По словам Назарова, враг не прекращает обстрелы позиций подразделений ВСУ и прилегающих к линии соприкосновения территориальных общин, ведет воздушную разведку.

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Также оккупанты продолжают наносить удары по критической инфраструктуре, гражданским объектам и территориям тыловых регионов.

Освобождение Херсонщины и Николаевщины

Как сообщал УНИАН, 11 ноября украинские военные зашли в Херсон. Президент Владимир Зеленский назвал этот день "историческим". Перед побегом россияне нанесли серьезные разрушения критической инфраструктуре, обеспечивающей электро -, тепло- и водоснабжение. Тем не менее, город уже возвращается к жизни. Уже включили украинское телевидение, планируется развертывание центров, в которых люди смогут подсоединиться к бесплатной связи. В Херсоне и области уже работают главы областной, районной и городской военных администрации, полиция и Служба безопасности Украины.

Из-за постоянных обстрелов и масштабов заминирования территории жителям Херсонщины, которые выехали из региона, пока советуют не возвращаться. Тем, кто сейчас находится в Херсоне, рекомендуют избегать массовых собраний.

Также на этой неделе стало известно, что почти всю Николаевскую область освободили – под оккупацией только Кинбурнская коса.

В частности, украинская армия взяла под контроль город Снигиревка. Там уже восстановили мобильную связь.

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