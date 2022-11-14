Противник продолжает обстреливать освобожденную территорию.

В деокупованому Бериславском районе Херсонской области враг заминировал практически все объекты критической инфраструктуры, лесополосы, жилые дома и медицинские учреждения.

На сегодня во всех 11 территориальных громадах, входящих в состав Бериславского района, уже развевается украинский флаг, об этом сообщил начальник Бериславской районной военной администрации Владимир Литвинов в эфире информационного телемарафона 13 ноября.

"В недавно освобожденных населенных пунктах, в том числе в самом городе Бериславе, продолжаются стабилизационные меры. Количество населения, находящегося на сегодняшний день на территории района, составляет около 35 тыс., к моменту полномасштабного вторжения РФ оно составляло 96 тыс. лиц", - сказал Литвинов.

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По его словам, враг продолжает обстрелы деоккупированного Бериславского района, поэтому крайне трудно провести разминирование территории и объектов критической инфраструктуры.

"Враг при отходе заминировал практически все - это объекты критической инфраструктуры, жилые дома, медицинские учреждения и учебные заведения, лесополосы. В городе Берислав российские войска взорвали высоковольтные линии электропередач, разрушено около полутора километра опор и линий. Поэтому город остается без электропотребления, также отсутствует газо- и водоснабжение. Кроме того, в городе Берислав 11 водонапорных скважин, есть информация, что некоторые из них заминированы", - акцентировал Литвинов.

Начальник Бериславской РВА добавил, что гуманитарная помощь жителям деоккупированного района будет доставлена сразу, как только это позволит ситуация с разминированием.

"Людям нужны продукты питания, средства гигиены, медикаменты, таблетки для обеззараживания питьевой воды. Сейчас все заминировано, поэтому военные занимаются в первую очередь разминированием критической инфраструктуры. Как только ситуация с безопасностью позволит, мы все туда направим", - сказал Литвинов.

Он отметил, что, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и настойчивую рекомендацию эвакуироваться, большинство жителей деоккупированной территории Бериславского района не хотят покидать свои дома.

"К сожалению, очень мало людей сейчас изъявляют желание эвакуироваться, люди не хотят покидать свои дома. Но все же я продолжаю рекомендовать, поскольку зима будет очень сложной и только выезд в более безопасный регион даст возможность уберечь себя и своих родных", - подчеркнул Литвинов.

Ситуация в Херсонской области во время войны с РФ - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, 10 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские войска продолжают наступление в Херсонской области согласно плану: с 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

11 ноября в Херсон был оккупирован в первые дни полномасштабной войны, зашли украинские военные.

13 ноября в ОК "Юг" сообщили, что на прошлой неделе на правом берегу Днепра деоккупировано 179 населенных пунктов, в частности, города Херсон и Снигиревка Николаевской области. В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия, работают саперы. Также в оперативном командовании отметили, что на освобожденных территориях оккупанты заминировали много объектов.

Председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призвал жителей освобожденной Херсонской области эвакуироваться из-за высокой вероятности вражеских обстрелов.

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