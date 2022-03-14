Задержанный также отслеживал дислокацию подразделений украинской армии.

В Береговском районе, что на Закарпатье, задержали 24-летнего киевлянина. Он "залег" в регионе и ждал указаний от врага.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дегтяренко.

Задержанного подозревают в государственной измене. По данным следствия, мужчина собирал и передавал врагу фото с передвижением техники ВСУ с ее дислокацией.

Полученные разведданные использовались армией РФ при планировании наступательных и террористических операций.

В то же время в Донецкой области СБУ задержала четырех пособников российских оккупантов. В частности, в Покровске мужчина и женщина осуществляли фото - и видеосъемку аэродромов, электростанции, мостов и тому подобное. Отснятые материалы за вознаграждение отправляли куратору – военному РФ, который сейчас находится на временно оккупированной территории.

Затем эти данные оккупанты использовали для нанесения ракетных и артиллерийских ударов по территории Украины.

Еще двух российских коллаборантов СБУ задержала в Краматорске. Они собирали сведения о перемещении войск ВСУ на востоке и передавали боевикам "ДНР".

Дегтяренко отметил, что в Винницкой области СБУ совместно с пограничниками задержали 10 украинцев-дезертиров, которые пытались бежать в Молдавию.

На этом же участке границы силовикам удалось задержать "вора в законе" Георгия Киладзе по прозвищу "Гега Озургецький", который находится под санкциями СНБО.

Вас также могут заинтересовать новости: