Спикер патрульной полиции отметил, что стало больше смертельных ДТП.

Постоянные отключения света из-за российских ракетных ударов негативно сказались на количестве ДТП. Число погибших в авариях увеличилось в шесть раз.

По словам спикера патрульной полиции Киева Андрея Молокоедова, возросло количество происшествий с участием пешеходов.

"Примерно на 55% увеличилось количество аварий с пострадавшими. Если брать пешеходов, то вдвое увеличились дорожные происшествия с участием пешеходов. Также более чем в два раза увеличилось их количество на пешеходных переходах. Всего же количество аварий с погибшими увеличилось в шесть раз", - отметил правоохранитель в эфире национального телемарафона.

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Отключения света в Киеве - что известно

С октября российские оккупанты целенаправлено уничтожают энергетическую инфраструктуру Украины. Это вызвало дефицит мощности в украинской энергосистеме, из-за чего пришлось прибегнуть к экстренным аварийным и плановым отключениям света.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины, в результате в стране произошел блэкаут. По состоянию на 24 ноября в Киеве без света оказались 70% жилых домов. Позже в ДТЭК заявили, что в столице свет будут включать на два-три часа.

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