Победительница 'Холостяка-14' впервые вышла на связь после финала

Надин также показала, какое фото отправила родителям после завершения шоу.

Победительница романтического шоу "Холостяк-14" Надин Головчук впервые вышла на связь после финала.

Напомним, вчера, 26 декабря, Тарас Цымбалюк сделал свой выбор. Актер подарил кольцо модели из Хмельницкого со словами, что хочет продолжить их общение вне проекта. Девушка уже отреагировала на свою победу в сети и поблагодарила всех за поддержку.

"Спасибо всем, кто был с нами", - написала модель в своем Instagram.

Видео дня

Позже Надин показала, какую фотографию отправила родителям после окончания проекта.

"Моя первая фотография родителям, когда получила телефон", - подписала девушка кадр с кольцом на пальце.

К слову, уже в следующую пятницу в пост-шоу проекта "Холостяк" станет известно, продолжились ли отношения Надин и Тараса без камер. А также другие участницы реалити расскажут, как сложилась их жизнь сейчас.

Напомним, ранее бывшая девушка Тараса Цымбалюка - Светлана Готочкина - пообещала подписчикам рассказать "всю правду" об их общении сейчас. Поговаривают, что бизнесмувен до сих пор находится в отношениях с актером.

Вас также могут заинтересовать новости: