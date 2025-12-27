РФ цинично атаковала Украину перед ключевой встречей Зеленского и Трампа, - NYT

Москва практически не демонстрирует готовности прекратить войну, отмечает NYT.

В субботу Россия массированно атаковала Киев и другие регионы Украины ракетами и беспилотниками. Атака началась примерно в 1:30 ночи и продолжалась до утра.

Как пишет The New York Times, атака состоялась накануне ключевой встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом для выработки соглашения о прекращении войны.

"Непрерывные бомбардировки отражают главную проблему мирных переговоров под руководством США - Москва практически не демонстрирует готовности прекратить войну", - отмечает NYT.

На фоне продолжающихся ожесточенных боев территория остается главным дипломатическим камнем преткновения. В соответствии с компромиссом США, на части Донецкой области, из которой должна отступить Украина, будет создана свободная экономическая зона, хотя детали еще не согласованы.

Зеленский также заявил, что если ему не удастся заставить США поддержать "жесткую" позицию Украины по земельному вопросу, он готов вынести план из 20 пунктов на референдум – при условии, что Россия согласится на 60-дневное прекращение огня, чтобы позволить Украине подготовиться к голосованию и провести его.

Зеленский также заявил Axios, что США предложили 15-летнее соглашение о гарантиях безопасности с возможностью продления, но Киев хочет более длительного соглашения с юридически обязательными положениями для защиты от дальнейшей российской агрессии.

Помимо территории, критически важным вопросом является контроль над Запорожской атомной электростанцией, крупнейшей в Европе.

Трамп сказал, что, по его мнению, встреча в воскресенье пройдет хорошо. Он также сказал, что ожидает поговорить с Путиным "вскоре".

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что версия Киева из 20 пунктов плана отличается от того, что Россия обсуждала с США. Однако он выразил оптимизм по поводу того, что ситуация достигла "поворотного момента" в поиске урегулирования.

Атака по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с ночи до утра россияне запустили почти 500 дронов, в частности "Шахедов", и 40 ракет, среди которых аэробаллистические "Кинжалы".

Основной мишенью был Киев. В столице зафиксированы попадания дронов и обломков в многоэтажки и частные дома во многих районах. Известно об одном погибшем и почти 30 пострадавших.

Также в Киевской области погиб один человек, и около 6 людей пострадали.

