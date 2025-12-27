Жена Виктора Павлика рассказала о 'прилете' в их ЖК в столице (фото)

Блогерша показала последствия атаки россиян.

Украинская блогерша и жена певца Виктора Павлика - Екатерина Репяхова - рассказала о "прилете" в их жилой комплекс в столице.

Отметим, что в ночь с 26 на 27 декабря Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину с применением ракет и ударных БПЛА. Враг запустил почти 500 дронов, в частности "Шахедов", и 40 ракет, среди которых аэробаллистические "Кинжалы". Есть много разрушений в Киеве, а количество пострадавших украинцев ежеминутно растет.

Жена Павлика оказалась в эпицентре взрывов. Екатерина в своем Instagram показала последствия попадания в ЖК.

Видео дня

"Наш ЖК. Мы целы. Я была уверена, что прилет в наш дом, потому что невозможно было открыть дверь. Какой-то сильный воздух был в подъезде и сработала сигнализация", - написала блогерша.

Она также добавила, что сначала увидела еще один пожар недалеко от их дома.

"Вообще наше утро началось совсем с другого прилета в окне, я и подумать не могла, что все закончится нашим ЖК", - написала Репяхова.

Напомним, ранее Наталка Денисенко оказалась в эпицентре взрывов в Чернигове на Рождество.

Вас также могут заинтересовать новости: