'Переубедить Россию': Трамп и Зеленский готовятся к кульминационным переговорам, - FT

Переговоры могут стать кульминацией недель закулисной дипломатии между Киевом, Вашингтоном и европейскими столицами.

Президент Украины Владимир Зеленский уже завтра планирует встретиться с Дональдом Трампом, чтобы обсудить наиболее политически чувствительные положения американского мирного плана, который в итоге должны представить России, пишет Financial Times.

По словам европейского чиновника, встречу готовят на курорте Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Она станет кульминацией интенсивных переговоров, которые продолжаются с ноября, после появления 28-пунктного плана США, разработанного с участием российских представителей.

"Мы договорились о встрече на самом высоком уровне. Многое можно решить до Нового года", - написал Зеленский в соцсети X.

Главный камень преткновения

Первоначальная версия документа предусматривала, что Украина должна уступить части Донбасса, которые находятся под контролем ВСУ. Это вызвало резкую реакцию Киева и европейских союзников, которые назвали такие условия неприемлемыми.

После недель переговоров во Флориде, Берлине и Абу-Даби план был пересмотрен. По словам Зеленского, нынешний 20-пунктный вариант "в значительной степени отражает общую украинско-американскую позицию". В то же время он признал, что документ все еще содержит положения, с которыми Киев не согласен.

Именно поэтому обсуждение "чувствительных вопросов" - в частности возможных территориальных уступок - Зеленский считает возможным только в личном разговоре с Трампом.

Европа готовится к новому раунду переговоров

Французские источники подтвердили, что встреча состоится в Мар-а-Лаго. Параллельно европейские лидеры планируют в январе новые консультации в рамках так называемой "коалиции желающих", в которую входят Великобритания и другие государства, готовые поддерживать Украину и мирный процесс.

В Елисейском дворце признают: "другого выхода, чем пытаться убедить Россию, нет". В перспективе Европе, вероятно, придется перейти к прямому диалогу с Владимиром Путиным, как это ранее предлагал президент Франции Эммануэль Макрон.

Нерешенные вопросы и позиция Москвы

Среди ключевых неурегулированных пунктов:

условия возможного отвода войск с отдельных участков фронта;

будущее Запорожской атомной электростанции;

формат и содержание гарантий безопасности для Украины со стороны США.

Зеленский заявил, что готов приказать о выводе тяжелых сил из потенциальных демилитаризованных зон только при условии зеркальных действий России. При этом Украина настаивает на сохранении контроля над Краматорском и Славянском.

Москва же продолжает придерживаться жесткой позиции. Путин настаивает, что контроль над всем Донбассом должен быть условием любого мирного соглашения, и публично заявляет о военной инициативе России на фронте. По данным российских СМИ, Кремль также допускает вариант совместного управления Запорожской АЭС с участием РФ и США - без Украины.

Встреча Трампа и Зеленского

Как сообщал УНИАН, Белый дом официально подтвердил, что президент США Дональд Трамп проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Это произойдет 28 декабря во Флориде, говорится в расписании американского лидера.

Накануне Трамп заявил, что он оптимистично настроен на заключение мирного соглашения во время визита президента Украины в его резиденцию Мар-а-Лаго в воскресенье.

