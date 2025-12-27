КНДР продемонстрировала массовое производство копий 'Искандера'

Пхеньян показал цеха по сборке десятков ракет KN-23 и готовится к расширению военной промышленности.

Северная Корея впервые публично продемонстрировала масштабы производства баллистических ракет KN-23, которые являются копией российской ракеты 9М723 комплекса "Искандер". Соответствующие кадры обнародовало государственное агентство KCNA после инспекции ракетных предприятий лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По данным северокорейских СМИ, Ким Чен Ын посетил ключевые ракетные заводы, где призвал увеличить темпы производства, а также создавать новые военно-промышленные предприятия. Эти меры должны войти в стратегию развития Трудовой партии Кореи на 2026 год.

На опубликованных фото видно цех по сборке около 100 ракет KN-23, что свидетельствует о серийном характере производства. Ракеты внешне и по характеристикам повторяют российский "Искандер", однако имеют заметные конструктивные отличия, в частности в хвостовом отсеке.

KN-23 уже используются в войне против Украины: около трети баллистических ракет, которыми Россия атаковала украинскую территорию в 2024 году, были именно северокорейского производства.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в тот же день Ким Чен Ын также утвердил проект документа по модернизации ключевых военно-промышленных предприятий. По информации KCNA, его вынесут на рассмотрение IX съезда Трудовой партии и пленума Центрального комитета в начале 2026 года, где планируют принять новую пятилетнюю стратегию развития оборонной промышленности.

