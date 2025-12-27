'Живой Нострадамус' напугал жуткими предсказаниями на 2026 год: что произойдет

Среди прочего он предупредил о разрушительных технологических событиях и геополитических конфликтах.

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, известный как "Живой Нострадамус" представил новый набор зловещих и конкретных предсказаний на предстоящий год.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Он считает, что мир находится на грани множества кризисов, пишет Sunday Guardianlive. В частности, он предсказывает войну в Арктике, сильную магнитную бурю, кибератаки и кризис со здоровьем в королевской семье, из-за которого принц Гарри будет вынужден вернуться на Родину.

Политическая и финансовая нестабильность

Отмечается, что геополитические предупреждения Саломе на 2026 год сосредоточены на двух конкретных очагах напряженности. Во-первых, он прогнозирует прямое военное столкновение между НАТО и РФ за Полярным кругом. Во-вторых, он определяет регион Сахеля в Африке - включающий такие страны, как Нигерия, Чад и Судан - как зону потенциальной полномасштабной войны.

Он предвидит, что эти кризисы могут начаться уже летом.

Кроме того, бразильский "Живой Нострадамус" предвидит, что Саудовская Аравия будет стремиться реструктурировать альянс БРИКС+ для проведения транзакций вне доллара США, что может бросить вызов существующим финансовым системам.

Также он считает, что Европейский центральный банк начнет тестирование цифрового евро с миллионами пользователей, что он характеризует как начало нового этапа цифрового мониторинга.

Технологические и экологические катастрофы

Саломе прогнозирует масштабную кибератаку на европейские банковские системы в период с февраля по апрель 2026 года, которая может парализовать финансовые расчетные операции.

Прогнозируется, что сильнейшая магнитная буря в марте 2026 года вызовет массовые отключения электроэнергии и технологические сбои в некоторых частях Земли.

Предсказание для британской королевской семьи

Саломе прогнозирует серьезное ухудшение здоровья одного из ключевых членов королевской семьи уже начале 2026 года.

Этот кризис станет катализатором "хрупкого примирения" внутри семьи. Это приведет к возвращению принца Гарри в Великобританию.

Одновременно с этим "Живой Нострадамус" предсказывает, что супруга принца Гарри Меган Маркл уйдет из общественной жизни на большую часть 2026 года после того, что он называет "взрывными разоблачениями".

Ранее бразильский "Нострадамус" предсказал кризис в здоровье российского диктатора Владимира Путина.

