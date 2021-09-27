Речь о ручной гранате РГД-33 времен Второй мировой войны.

Вблизи села Поташня в Киевской области женщина пошла в лес за грибами и нашла там гранату.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киевской области.

Отмечается, что 26 сентября в 17:45 поступило сообщение от женщины, собиравшей грибы в лесу, об опасной находке - взрывоопасном предмете времен прошлых войн в лесном массиве государственного предприятия "Тетеревский лесхоз".

Спасатели провели маркировку месторасположения опасной находки и установили, что это ручная граната РГД-33 времен Второй мировой войны.

"27 сентября по поданной заявке пиротехнической службой мобильного спасательного центра ГСЧС изъято данное взрывное устройство для уничтожения", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что в последнее время участились случаи, когда грибники находят в лесах взрывоопасные предметы, а потому призывают граждан быть особенно осторожными, строго соблюдать правила безопасности и при обнаружении взрывоопасных и похожих на них предметов немедленно сообщать по номерам "101" или "102".

Ранее киевские оперативники задержали мужчину, который гулял по городу с гранатой в кармане. В Одессе мужчина угрожал гранатой во время спортивного мероприятия на школьном стадионе. А в Днепре задержали посетителя, который пришел с "гранатой" в банк.

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Автор: Таня Поляковская