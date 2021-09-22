Когда приехали полицейские, мужчина достал предмет, похожий на гранату, выдернул чеку и бросил его.

В Днепре задержали посетителя, который пришел в банк с "гранатой".

Как сообщает "Днепр оперативный", боеприпас оказался ненастоящим.

По данным издания, мужчина пришел в банк и начал вести себя крайне неадекватно: кричал, нецензурно выражался в адрес работников банка.

Тогда на место происшествия приехали сотрудники охранной фирмы. Они пытались утихомирить посетителя, но это не удалось. Вызвали полицию.

Читайте такжеВ Одессе мужчина угрожал взорвать гранату у школы (видео)Когда же приехали полицейские, мужчина достал предмет, похожий на гранату, выдернул чеку и бросил на пол. Однако граната оказалась муляжом.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Мужчину задержали.

В полиции подтвердили, что конфликт произошел в одном из банков, а именно на проспекте Дмитрия Яворницкого в Центральном районе Днепра, где посетитель устроил скандал. У мужчины изъяли пластмассовый предмет, похожий на муляж гранаты.

Сейчас следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Киеве двое неизвестных подорвали отделение "Ощадбанка". Взрывом вынесло витрину и часть отделения, а по улице полетели деньги. Полиция задержала подозреваемых, а также раскрыла подробности.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова