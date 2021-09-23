Киевские оперативники задержали мужчину с боеприпасом в кармане.
Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает столичная полиция.
Один из прохожих на Русановской набережной заметил, как мужчина переложил из одного кармана в другой похожий на гранату предмет. Очевидец позвонил на "102".
На место срочно приехали взрывотехники и оперативные работники. Полицейские остановили мужчину для проверки. Им оказался 48-летний местный житель, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за незаконного хранения оружия.
"Во время поверхностного осмотра в кармане мужчины правоохранители обнаружили предмет, похожий на гранату РГД-5 и запал. Сотрудники взрывотехнической службы изъяли опасные предметы, которые в дальнейшем направили на экспертное исследование. Злоумышленник пояснил, что якобы нашел гранату и решил оставить себе", - рассказали правоохранители.
Следственный отдел Днепровского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Следователи сообщили фигуранту о подозрении и подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Задержанному грозит до семи лет тюрьмы.
Ранее в Одессе мужчина угрожал гранатой во время спортивного мероприятия на школьном стадионе. А в Днепре задержали посетителя, который пришел с "гранатой" в банк.
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