За ложное сообщение об угрозе безопасности граждан мужчине грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

На Киевщине задержали мужчину, который угрожал взорвать школу и садик.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Он опубликовал фото задержанного, отметив, что сегодня этот 31-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что заложил бомбу в учебных заведениях на Белоцерковщине.

"Вместе со спасателями наши кинологи и взрывотехники обследовали целый ряд учебных заведений, однако никаких взрывных устройств не обнаружили. Уже через несколько часов мы установили и задержали злоумышленника. В доме местного жителя изъяли и мобильный телефон, с которого осуществили фейковую угрозу минирования", - отметил глава полиции области.

Небытов напомнил, что за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан мужчине грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, ранее на Киевщине поймали "легендарного" вора авто. Злоумышленник специализировался на кражах элитных авто Lexus и Toyota.

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