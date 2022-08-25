Жертв и раненых среди гражданских по состоянию на утро нет.

Ночью враг нанес ракетных ударов по Киевщине.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram.

"Ночью враг нанес ракетный обстрел по одной из общин Вышгородского района. Зафиксировано два "прилеты". Жертв и раненых среди гражданских по состоянию на утро нет. Пожары и разрушения жилых зданий или объектов инфраструктуры отсутствуют. Обследование атакованной территории продолжается", - написал он.

Кулеба также подчеркнул, что другие взрывы, которые слышали жители региона – работа украинской противовоздушной обороны. Он также призвал всех не пренебрегать сигналами тревоги и пользоваться укрытием.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. 24 августа враг в очередной раз пытался установить контроль над Песками и Невельским, но понес потери и отступил.

Провалами закончились штурмы ВС РФ Соледара, Бахмутского и Кодемы.

В День Независимости, 24 августа, русские войска нанесли удары по Харькову, области, в Днепропетровской области ракеты попали в поезд, сейчас известно о 22 погибших и полусотне раненых.

За полгода боевых действий против Украины противник испытывает дефицит личного состава. По данным украинской разведки, российское командование пытается доукомплектовать свои пехотные части за счет специалистов из состава ракетных войск и военных моряков.

С начала полномасштабного вторжения беженцами стали, по подсчетам Еврокомиссии, 7,5 миллиона украинцев.

Вместе с тем в ГУР считают, что в войне РФ против Украины начался переломный момент. Российские оккупанты начали понимать, что их войска не такие уж и сильные, а системы ПВО не такие надежные, заявляют разведчики.

Вас также могут заинтересовать новости: