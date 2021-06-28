На Киевщине 51-летний житель поселка Глеваха угонял автомобили марки "Chevrolet Aveo" в течение 2020 и 2021 годов.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.
Разоблачили преступную деятельность мужчины оперативники управления уголовного розыска полиции Киевщины совместно с работниками Бучанского районного управления полиции с привлечением спецназа.
Как выяснилось, злоумышленник перегнал автомобиль в город Нововолынск Волынской области и оставил на территории частного домовладения.
При осмотре данного авто полицейские обнаружили, что замки водительской двери и загорание имеют внешние признаки взлома, VIN номер изменен кустарным путем, а дублирующие таблички вообще отсутствуют. Свидетельство о регистрации авто имело явные признаки подделки.
По месту жительства мужчины и в его авто правоохранители провели санкционированные обыски и изъяли государственные номерные знаки от угнанных автомобилей и номера "прикрытия", спецтехнику для поиска GPS - маячков и для подавления сигналов GPS, набор инструментов для взлома замков и другое.
Установлено, что мужчина неоднократно был судим за совершение аналогичных преступлений.
Сейчас следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
Полицейские проверяют причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской и других областей.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Харькове курсант на "Мазде" слетел в кювет, сбив ребенка - соцсети (видео)
- В Одесской области "скорая" столкнулась с авто Морской охраны - пострадал ребенок (фото)
- Водитель Uber в Киеве размахивал оружием из окна авто: полиция отреагировала (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram