По данным полиции, двое жителей Днепра причастны к похищению элитных автомобилей и продаже наркотиков.

В Харькове полиция задержала двух 30-летних жителей Днепра, которые, по данным правоохранителей, занимались аферами с элитными авто на территориях Харьковской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Волынской областей.

Кроме того, во время обысков дома и в машинах задержанных полицейские нашли около 20 кг амфетамина, автоматическое оружие, гранаты и взрывчатые вещества, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

«Установлено, что злоумышленники владели автомобилем премиум-класса. Они изготавливали дубликат ключа от машины и устанавливали на него специальное техническое устройство для отслеживания – GPS-трекер. Затем после продажи автомобиля новому владельцу отслеживали местонахождение транспортного средства и похищали его», – рассказали в полиции.

На угнанные машины правонарушители изготавливали поддельные свидетельства о регистрации транспортного средства, что позволяло им беспрепятственно передвигаться по Украине.

Читайте такжеНа Харьковщине напали на бригаду "скорой": два человека в больницеТакже полицейские установили, что задержанные незаконно покупали, хранили и перевозили психотропные вещества для дальнейшего сбыта. В частности, как сообщает Харьковская областная прокуратура в начале марта мужчины договорились о хранении с целью сбыта и перевозки психотропных веществ в особо крупном размере. Они распределили между собой роли и в неустановленном в настоящее время месте приобрели 20 полимерных пакетов с психотропным веществом – амфетамином – общей массой 20 кг, которые хранили в Днепре.

«Далее один из соисполнителей с целью сбыта взял 15 полимерных пакетов с "амфетамином" и, положив в собственный автомобиль, отправился в направлении международного пропускного пункта "Гоптовка" Харьковской области, где был остановлен работниками СБУ и Национальной полиции Украины. По результатам проведения обыска автомобиля изъято 15 свертков с психотропным веществом – "амфетамином" общей массой 15 кг», – рассказали в прокуратуре.

По результатам обысков, проведенных у другого соучастника, обнаружили и изъяли 5 полимерных пакетов с психотропным веществом общей массой 5 кг.

Сейчас следователи проводят досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, правоохранители ищут доказательства причастности других лиц к противоправной деятельности.

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Автор: Катерина Комолова