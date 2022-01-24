Смертельное ДТП в Киевской области произошло на трассе Киев – Одесса.

Недалеко от села Калиновка Киевской области произошло ДТП с участием фуры и легкового авто.

Авария произошла на трассе Киев – Одесса, движение в направлении столицы может быть затруднено, сообщила Патрульная полиция Киевской области в Telegram.

На Киевщине машина Daewoo Lanos "залетела" под припаркованную фуру, погибли три человека, говорится в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

"...Без шансов. На месте спасатели и скорые...", – отмечается в сообщении.

В полиции уже опубликовали фото с места ДТП. На снимках видно, что легковое авто оказалось под фурой.Читайте такжеВ Киеве "гонщик" пытался выполнить трюк на дороге и поплатился: появилось видео

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 декабря в Киеве на Набережно-Рыбальской дороге в сторону Северного моста случилась масштабная авария.

Очевидцы утверждали, что в ДТП попали около шести машин. Авто в результате аварии разбросало по дороге.

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