Недалеко от села Калиновка Киевской области произошло ДТП с участием фуры и легкового авто.
Авария произошла на трассе Киев – Одесса, движение в направлении столицы может быть затруднено, сообщила Патрульная полиция Киевской области в Telegram.
На Киевщине машина Daewoo Lanos "залетела" под припаркованную фуру, погибли три человека, говорится в Telegram-канале dtp.kiev.ua.
"...Без шансов. На месте спасатели и скорые...", – отмечается в сообщении.
В полиции уже опубликовали фото с места ДТП. На снимках видно, что легковое авто оказалось под фурой.Читайте такжеВ Киеве "гонщик" пытался выполнить трюк на дороге и поплатился: появилось видео
Ранее сообщалось, что в ночь на 19 декабря в Киеве на Набережно-Рыбальской дороге в сторону Северного моста случилась масштабная авария.
Очевидцы утверждали, что в ДТП попали около шести машин. Авто в результате аварии разбросало по дороге.