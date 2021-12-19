В канун Дня Святого Николая случилась авария с участием около шести автомобилей.

В Киеве произошло масштабное ночное ДТП. Несколько машин попали в аварию, автомобили разбросало по дороге.

Об этом сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Авария случилась в канун Дня Святого Николая, в ночь на 19 декабря. На Набережно-Рыбальской дороге, ведущей в сторону Северного моста, произошло ДТП с участием нескольких машин. По словам очевидцев, в аварии участвовало около шести автомобилей. Машины разбросало по дороге, один автомобиль "отлетел" на несколько метров от места ДТП.

Есть ли жертвы или пострадавшие - очевидцы не сообщили.

Читайте такжеВ Киеве наказали водителя за дерзкое нарушение ПДД и не только: появилось новое видео инцидента"Полиции и медикам на этой смене скучать не приходится. Поздравляем всех Николаев и Николаевичей. Чтобы после корпоратива не стать звездой новостей, не садитесь за руль в уставшем расслабленном состоянии!", - добавили очевидцы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве водитель разбил десяток автомобилей и убежал. На место происшествия вызвали медиков, полицию и спасателей.

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Автор: Полина Кузенко