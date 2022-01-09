В результате столкновения двух легковушек один из автомобилей загорелся.

В Голосеевском районе Киева в результате ДТП погиб человек.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве.

"9 января в 14:22 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на Столичном шоссе в Голосеевском районе столицы. К месту происшествия были сразу направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. На месте происшествия спасателями было установлено, что в результате столкновения двух легковых автомобилей, один из автомобилей марки "Mitsubishi" загорелся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели провели оперативное развертывание и приступили к тушению.

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Также в результате столкновения получил ушибы мальчик, который с семьей находился во второй машине, марки "Subaru". Его вместе с матерью госпитализировали в "Охматдет".

Для ликвидации были привлечены 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава.

Причины и обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что во Львовской области рейсовый автобус столкнулся с минивэном. В салоне авто зажало двух человек.

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