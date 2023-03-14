Полученные данные враг в дальнейшем использовал для нанесения ударов по Купянскому району.

На Харьковщине задержана приспешница врага, которая передавала россиянам данные о перемещении Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Офис генпрокурора, женщине сообщено о подозрении в распространении информации о перемещении, движении, расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

По данным следствия, жительница с. Гусинка Купянского района с помощью мессенджеров и в телефонных разговорах сообщала представителю ВС РФ информацию о перемещении украинских войск.

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Отмечается, что полученные данные враг в дальнейшем использовал для нанесения ударов по Купянскому району.

"Правоохранители задержали женщину. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали прокуроры.

Во время обыска по месту жительства подозреваемой обнаружен мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности, а также российские рубли.

Задержание предателей в коллаборантов на Харьковщине-детали

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили еще одного вражеского приспешника на освобожденных территориях Харьковской области. Злоумышленником оказался местный житель, который после захвата части региона пошел на добровольное сотрудничество с российскими захватчиками.

Корректировщик огня оккупантов по Харькову получил 15 лет за решеткой по обвинению в государственной измене. Также он собирал данные о местонахождении военной техники и личного состава ВСУ в Харькове и об их перемещении по городу.

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