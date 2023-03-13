Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Правоохранители задержали вражеского информатора, который собирал разведданные об обороне Днепропетровщины.

Как сообщает Служба безопасности Украины, злоумышленник по собственной инициативе обнародовал в пророссийских пабликах фото- и видеоматериалы мест базирования Сил обороны в регионе.

Таким образом он попал в поле зрения российских спецслужб, которые вышли на него через подконтрольных администраторов прокремлевских интернет-ресурсов.

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Через мессенджер россияне предложили злоумышленнику сотрудничество за деньги, которые затем присылали на его банковскую карту.

"По указаниям врага он выходил на местность и скрытно фотографировал перемещение подразделений ВСУ на территории области. Прежде всего агрессора интересовала информация о возможном перемещении колонн с военной техникой иностранного производства. Разведданные российские захватчики планировали использовать для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам", - говорится в сообщении.

Контрразведчики СБУ задержали вражеского информатора на попытке передачи закрытых сведений оккупантам.

По данным следствия, злоумышленником оказался житель Синельниковского района, который публично поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины.

Свои прокремлевские взгляды он распространял из собственного аккаунта в популярных соцсетях.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютер и мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении.

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Задержание предателей и коллаборантов в Украине-детали

Служба безопасности Украины задержала пособника РФ, который после освобождения Херсона пытался бежать в Приднестровье. Мужчину задержали в Винницкой области.

В Киеве правоохранители задержали дезертира из Службы безопасности Украины, который более 8 лет скрывался от следствия.

Сотрудники СБУ арестовали группу предателей, которые координируют ракетные удары РФ по Днепру: коллаборантами оказались семь местных жителей, которые присоединились к разведывательной сети Главного управления Генштаба ВС РФ.