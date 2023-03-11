Злоумышленником оказался местный житель, который после захвата части региона пошел на добровольное сотрудничество с российскими захватчиками.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили еще одного вражеского приспешника на освобожденных территориях Харьковской области.

Как сообщили в СБУ, злоумышленником оказался местный житель, который после захвата части региона пошел на добровольное сотрудничество с российскими захватчиками.

Отмечается, что за это его назначили "исполняющим обязанности ведущего специалиста отдела телерадиовещания управления связи и массовых коммуникаций" оккупационной администрации РФ.

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"Находясь на "должности" он организовал вещание центральных российских телеканалов на частотах украинского эфирного цифрового телевидения. Для этого использовал телекоммуникационное оборудование Купянской телебашни. Таким образом агрессор распространял среди местных жителей дезинформацию о войне в Украине в виде сюжетов и передач кремлевских пропагандистов. Кроме этого, весь эфирный контент был направлен на отрицание вооруженной агрессии РФ и оправдывание военных преступлений российских захватчиков", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленнику грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Задержание российских коллаборантов в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Служба безопасности Украины задержала коллаборанта, который во время оккупации Купянска устроился "экспертом" в Министерство внутренних дел России и фабриковал дела против украинцев. За это коллаборант ежемесячно получал "зарплату" в российских рублях.

В целом, как рассказали в управлении полиции Харьковской области, после того, как часть региона была освобождена от российских оккупантов, правоохранители начали активно бороться с прихвостнями врага, было открыто более 600 дел о коллаборационной деятельности. Впрочем, коллаборантов оказалось больше, чем полицейских.

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