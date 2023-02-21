Также он собирал данные о местонахождении военной техники и личного состава ВСУ в Харькове и об их перемещении по городу.

Корректировщик огня оккупантов по Харькову получил 15 лет тюрьмы по обвинению в государственной измене.

Об этом речь идет в сообщении Офиса генпрокурора. "Суд признал инженера по ремонту котельно-турбинного оборудования одной из харьковских ТЭЦ виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса). Ему назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества", - отметили в Офисе генпрокурора.

Прокуроры доказали, что с начала марта 2022 года осужденный через мессенджер передавал представителю так называемой "ЛНР" сведения о местонахождении военной техники и личного состава ВСУ в Харькове, а также об их перемещения по городу.

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"Он фиксировал последствия вражеских обстрелов, обозначал на гугл-картах точные места попаданий ВС РФ по объектам в Харькове. Полученные данные использовали для наведения и корректировки огневых ударов по городу", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину 15 марта 2022 года. Куратор, которому он "сливал" данные, уже ликвидирован.

Задержание предателей и пособников оккупантов в Украине

В Украине регулярно задерживают предателей нашего государства и российских агентов. Так, недавно в Одесской области задержали российского агента, готовивший ракетный удар по энергетическим объектам и порту города Измаил. Также была задержана группа предателей, которые координировали ракетные удары РФ по Днепру.

А ранее Служба безопасности собрала доказательства вины еще трех коллаборантов, которые пошли на сотрудничество с врагом на временно оккупированной части Луганщины. Приспешниками страны-агрессора есть трое представителей "Партии регионов", которые до 2014 года занимали должности председателя Старобельской райгосадминистрации и его заместителя, а также мэра райцентра.

Всего с начала полномасштабной войны РФ против Украины СБУ начала более 1,5 тыс. уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа. Более 340 дел против госизменников и шпионов направлено в суд.

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