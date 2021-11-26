В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Следователи сообщили о подозрении водителю, который в состоянии наркотического опьянения совершил масштабное ДТП вчера, 25 ноября, около 17:30 в районе перекрестка кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе на въезде в Харьков.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от семи до десяти лет.

В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

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Как сообщал УНИАН, масштабная авария с участием пяти транспортных средств произошла 25 ноября около 17:30 в районе пересечения кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе. Водитель "MAN" с полуприцепом выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и спровоцировал ДТП.

Экспертиза установила, что он находился под действием каннабиноидов и опиатов.

В результате аварии три человека погибли на месте происшествия, среди которых трехлетний ребенок. Также травмировались четыре человека.

В настоящее время 41-летний водитель грузовика "MAN", житель города Запорожья, задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Автор: Татьяна Герасименко