Из реки Самара в пригороде Днепра достали утонувшего рыбака.

В пригороде Днепра в реке Самара, вблизи Сергеевского острова водолазы нашли утонувшего рыбака, провалившегося под лед.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Тело 50-летнего мужчины нашли на глубине трех метров на расстоянии 1,5 км от берега. Труп мужчины доставили к берегу и передали полицейским.

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Автор: УНИАН