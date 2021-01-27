На Днепропетровщине утонул рыбак / фото dp.dsns.gov.ua
В пригороде Днепра в реке Самара, вблизи Сергеевского острова водолазы нашли утонувшего рыбака, провалившегося под лед.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Тело 50-летнего мужчины нашли на глубине трех метров на расстоянии 1,5 км от берега. Труп мужчины доставили к берегу и передали полицейским.
Фото dp.dsns.gov.ua
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