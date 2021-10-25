По словам матери пострадавшей, сожитель сначала избил ее, а потом – девочку.

В Житомирской области полицейские расследуют избиение отчимом 8-летней девочки.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, 24 октября к правоохранителям поступило сообщение от жительницы Бердичевского района об избиении сожителем ее дочери.

Как рассказала полицейским 31-летняя женщина, проживает она вместе с сожителем, который является отцом ее младшего 7-летнего сына. Двое старших детей, 12 и 8 лет, родились в первом браке заявительницы.

Читайте такжеПохищение 9-месячной девочки во Львове: в полиции рассказали о судьбе ребенка (фото)На днях она попала в больницу из-за травм, полученных в результате избиения сожителем. Таким образом все трое детей оказались под его присмотром.

По данным полиции, 24 октября женщине стало известно, что от рук мужчины пострадала 8-летняя дочь, что и заставило ее позвонить в полицию. Наличие травм у ребенка подтвердилось.

Поэтому сейчас травмированная девочка и ее братья находятся под наблюдением врачей до решения вопроса о безопасности их дальнейшего пребывания в семье.

В полиции также показали фотографии избитой девочки. На одном из фото видно, что у ребенка под глазом был "фингал".

Полицейские начали уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 125 ("Умышленное легкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия и степени тяжести полученных ребенком травм.

Напомним, в сентябре стало известно, что в Сумской области 50-летний Сергей Белый забрал из детсада своего 3-летнего сына Алексея, но не довез домой живым. В ближайшей лесополосе злоумышленник связал мальчику руки и надел пакет на голову. Ребенок задохнулся.

В начале октября СМИ узнали, что Белый умер.

Авторы: Светлана Макринская, Екатерина Присяжнюк