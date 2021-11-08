Ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Под Киевом полицейские задержали мужчину, который до смерти избил прохожего. Инцидент произошел в Ирпене. Оказалось, что подозреваемый прибег к агрессии из-за внезапной ссоры.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Так, 4 ноября в 06:40 в полицию поступило сообщение о том, что в Ирпене в парке "Незнайка" лежит мужчина без сознания.

На месте происшествия правоохранители установили, что накануне 34-летний мужчина из города Борисполь отдыхал в Ирпене. Между ним и 21-летним прохожим внезапно возникла ссора, в результате которой молодой человек нанес жителю Борисполя телесные повреждения. В результате травм наступила смерть.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

Читайте такжеСтудент КПИ установил камеру в женской душевой и может избежать наказания за это: деталиПо данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве сын пытался убить отца. Между мужчинами возникла ссора из-за того, что сын на протяжении длительного времени нигде не работает и не имеет источника заработка. В ответ на такие обвинения киевлянин схватился за нож.

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Автор: Антонина Доломанжи