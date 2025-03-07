В то же время, мониторинг состояния объекта продолжается.

На Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) завершена ликвидация последствий удара российского беспилотника.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

"Завершена ликвидация последствий удара российского БпЛА на объект "Укрытие" Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении.

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В министерстве добавили, что мониторинг состояния объекта продолжается.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 февраля 2025 года российские оккупационные войска ударили дроном по территории Чернобыльской АЭС. В результате попадания была повреждена конструкция укрытия.

В Службе безопасности Украины отметили, что беспилотник, которым россияне атаковали ЧАЭС, был снаряжен фугасной боевой частью для нанесения максимального поражения. Внутри и вблизи укрытия СБУ обнаружила обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером.

По данным следствия, оккупанты атаковали ЧАЭС дроном-камикадзе под названием "Герань-2" типа "Шахед". Для максимального огневого поражения этот ударный беспилотник был снаряжен фугасной боевой частью. По оценкам экспертов, россияне целенаправленно ударили именно по этому объекту.

Также следователи СБУ открыли уголовное производство по факту российской атаки по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС и вместе с соответствующими органами работают на месте происшествия. Этот удар россиян классифицируется как военное преступление.

Что еще известно об ударе России по ЧАЭС

Эксперт по радиационной безопасности Александр Купный заявил, что из-за атаки российского дрона по защитной арке над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС планы по превращению объекта в экологически безопасную систему придется отложить на неопределенный срок, если не отменить вообще. По его словам, одной из целей возведения арки (объект НБК) было создание необходимых условий для демонтажа нестабильных конструкций объекта "Укрытие" (так называемого саркофага, возведенного в 1986 году) под ней.

Но после того, как россияне попали дроном по НБК, разбирать саркофаг под ним уже нельзя.

Как пояснил Купный, для разбора саркофага под аркой была спроектирована система основных кранов. Российский дрон повредил как раз ту часть арки, под которой находилось уникальное оборудование. Оно теперь повреждено. Также реализации старых планов помешает отсутствие подготовленных специалистов и повреждение самой защитной оболочки НБК.

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