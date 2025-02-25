Новая арка, построенная в 2010-19 годах, должна была стать базой для демонтажа части старого укрытия, построенного во времена СССР.

Из-за атаки российского дрона по защитной арке над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС планы по превращению объекта в экологически безопасную систему придется отложить на неопределенный срок, если не отменить вообще. Такое мнение в комментарии Укринформу высказал эксперт по радиационной безопасности Александр Купный.

По его словам, одной из целей возведения арки (объект НБК) было создание необходимых условий для демонтажа нестабильных конструкций объекта "Укрытие" (так называемого саркофага, возведенного в 1986 году) под ней. Но после того, как россияне попали дроном по НБК, разбирать саркофаг под ним уже нельзя.

Как пояснил Купный, для разбора саркофага под аркой была спроектирована система основных кранов. Российский дрон повредил как раз ту часть арки, под которой находилось уникальное оборудование. Оно теперь повреждено. Также реализации старых планов помешает отсутствие подготовленных специалистов и повреждение самой защитной оболочки НБК.

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"Прогорели даже резиновые мембраны защитного контура, а это большие толстые слои полиуретана 1,5 м шириной по всему периметру, где есть контакт арки с конструкциями блока", - рассказал Купный.

"Я почти уверен, демонтажа уже не будет. Думаю, вернутся к идеям, которые выдвигались еще в конце 90-х - начале нулевых: оформить "Укрытие" как неорганизованное хранилище высокоактивных радиационных отходов и отработанного ядерного топлива", - считает эксперт.

Пожар на защитной арке над ЧАЭС

Как писал УНИАН, после удара российского дрона по защитной арке над ЧАЭС 14 февраля начался пожар, который не могли погасить в течение нескольких дней. 22 февраля спасателям ГСЧС пришлось частичного вскрывать конструкции арки, чтобы ликвидировать очаги тления.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко выразил обеспокоенность надежностью защитного укрытия, ведь длительное тление после удара свидетельствует о возможных просчетах в его конструкции. По его словам, из-за такого длительного тления конструкции возникает вопрос и к проектантам, и к строителям, которые сделали укрытие ядерного объекта из легковоспламеняющихся материалов.

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