На прошлой неделе российский дрон попал в укрытие разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Несколько суток продолжается ликвидация последствий удара по объекту "Укрытие", что вызывает вопросы относительно безопасности конструкции сооружения. Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
"Надо понимать, что никакой угрозы радиоактивного загрязнения на сегодня нет. Из тех данных и информации, которые доступны, нет проблемы радиоактивного загрязнения. И само по себе это повреждение не несет каких-то мегаугроз", - отмечает Харченко.
Впрочем, по его словам, беспокойство вызывает надежность защиты укрытия, ведь длительное тление после удара свидетельствует о возможных просчетах в его конструкции. Эксперт также отметил, что украинские и международные институты должны провести расследование и понять, как этот опыт использовать, чтобы в будущем такие ситуации не повторялись.
"Когда на третьи сутки после того, как произошло поражение, продолжают тушить последствия, продолжается тление, то здесь уже возникает вопрос и к проектантам, и к строителям, а каким образом вы, уважаемые господа, спроектировали объект укрытия с материалами, которые после разового поражения продолжают тлеть третий день", - сказал Харченко.
Относительно оценки ущерба, Харченко отмечает, что пока это невозможно посчитать, поскольку для этого нужно дождаться полного тушения и провести детальное обследование. Только тогда можно будет понять масштабы повреждений и затраты на их ликвидацию.
"Да, дрон - это экстремальная ситуация, но могут быть и природные катаклизмы. Соответственно, по моему мнению, это существенная техническая ошибка, которую мы сейчас видим. Она значительно усложняет ситуацию. Приходится тратить большие силы и время для того, чтобы потушить тление, и, соответственно, это увеличивает поражение и необходимость восстановления объекта", - добавил эксперт.
Удар по Чернобыльской АЭС - что известно
Ночью 14 февраля Российская Федерация ударила дроном по укрытию разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Удар был осуществлен дроном, оснащенным фугасной боевой частью для нанесения максимального поражения.
В результате этого начался пожар. 15 февраля глава ГСЧС Андрей Даник сообщил, что по состоянию на 15:00 горения утеплителя не наблюдалось, верхолазы проводили работы по частичному вскрытию конструкций укрытия и заполнению пустот огнетушащими веществами.
Но все последующие дни спасатели информировали о продолжении процесса тления утеплителя кровли накрытия. С помощью БпЛА с тепловизором постоянно мониторится ситуация и состояние воздуха.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что по состоянию на 19 февраля уже более пяти суток продолжается ликвидация последствий российского удара дронами по объекту "Укрытие" на ЧАЭС.