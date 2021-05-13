На Буковине во время ДТП с трактором погибла шестилетняя девочка.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черновицкой области.
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Правоохранители установили, что 43-летний житель села Большая Буда Черновицкого района, управляя трактором, допустил его опрокидывание.
Во время ДТП погибла 6-летняя пассажирка транспортного средства.
По данным ТСН, это были отец и дочь. Мужчина не пострадал, во время ДТП он был трезв.
По указанному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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