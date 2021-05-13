От полученных травм ребенок скончался. За рулем трактора был ее отец.

На Буковине во время ДТП с трактором погибла шестилетняя девочка.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черновицкой области.

Читайте такжеПод Киевом произошло масштабное ДТП с опрокидыванием (видео)

Правоохранители установили, что 43-летний житель села Большая Буда Черновицкого района, управляя трактором, допустил его опрокидывание.

Во время ДТП погибла 6-летняя пассажирка транспортного средства.

По данным ТСН, это были отец и дочь. Мужчина не пострадал, во время ДТП он был трезв.

По указанному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская