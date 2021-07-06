Группа девушек устроила вечеринку на одном из городских кладбищ Киева.
Одна из нарушительниц похвасталась гулянкой в Instagram, однако после огласки аккаунт удалила. В сети утверждают, что так девушки отпраздновали завершение учебного года.
Видео записи Stories появилось на странице ОО Автопатруль Майдан в Facebook.
Распивали алкоголь в компании четырех за столиком у могилы. При этом девушки включили русскую музыку и разложили закуску со спиртным.
В перерывах между употреблением алкоголя несовершеннолетние громко пели.
"Короче, мы бух*ем", – констатировала девушка, снимавшая подруг на камеру.
В комментариях в соцсети пользователи возмутились неуместным поведением девушек в месте скорби.
4 июля в сети появилось видео с гулянки молодежи на мемориале героям Небесной Сотни во Львове. Девушка, назвавшая себя блогером, поделилась кадрами вечеринки в Instagram. Подростки танцевали под русскую музыку и зажгли фейерверки.
По данному факту следователи Львовского районного управления полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 297 "Осквернение памятника" Уголовного кодекса Украины.
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