Распивала алкоголь компания школьниц за столиком у могилы.

Группа девушек устроила вечеринку на одном из городских кладбищ Киева.

Одна из нарушительниц похвасталась гулянкой в Instagram, однако после огласки аккаунт удалила. В сети утверждают, что так девушки отпраздновали завершение учебного года.

Видео записи Stories появилось на странице ОО Автопатруль Майдан в Facebook.

Распивали алкоголь в компании четырех за столиком у могилы. При этом девушки включили русскую музыку и разложили закуску со спиртным.

В перерывах между употреблением алкоголя несовершеннолетние громко пели.

"Короче, мы бух*ем", – констатировала девушка, снимавшая подруг на камеру.

В комментариях в соцсети пользователи возмутились неуместным поведением девушек в месте скорби.

4 июля в сети появилось видео с гулянки молодежи на мемориале героям Небесной Сотни во Львове. Девушка, назвавшая себя блогером, поделилась кадрами вечеринки в Instagram. Подростки танцевали под русскую музыку и зажгли фейерверки.

По данному факту следователи Львовского районного управления полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 297 "Осквернение памятника" Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Иван Бойко