В пресс-службе регионального главка Нацполиции произошедшее пока не комментируют.

В Одесской области комбайнер выстрелил себе в лицо и остался жив.

Как сообщил один из Telegram-каналов ЧП произошло 15 ноября возле города Килия.

Отмечается, что 42-летний мужчина из-за проблем на работе решил совершить самоубийство.

Находясь в кабине комбайна, он трижды выстрелил себе из ружья в голову, и буквально снес себе часть лица, включая челюсть. При этом мужчина остался жив.

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В настоящее время пострадавший находится в местной больнице, и, вероятно, останется инвалидом.

В пресс-службе регионального главка Нацполиции случившееся пока не комментируют.

Как писал УНИАН, в Днепре нашли мертвой пропавшую без вести 16-летнюю Валерию Статюху. Девушка пропала 31 октября. Всю ночь волонтеры и полицейские прочесывали огромные территории. В результате тело обнаружили на улице Космической, 8. Сообщается, что, скорее всего, девушка спрыгнула с высоты.

А в октябре житель Днепра 1952 года рождения покончил с собой, застрелившись из ружья. Перед этим он предупредил о планах совершить суицид местную полицию.

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Автор: Лариса Козовая