По предварительной информации, 16-летний парень накануне поссорился со своим отчимом, а потом сказал маме, что домой больше не вернется.

В Белой Церкви правоохранители расследуют обстоятельства смерти несовершеннолетнего юноши. По предварительной информации, он совершил самоубийство, прыгнув с моста.

Как рассказали в полиции Киевской области сегодня, 30 октября, около 2 часов ночи в Белоцерковском районном управлении полиции получили сообщение о том, что с моста на лобовое стекло автомобиля MAN, ехавшего в направлении Одессы, спрыгнул неизвестный мужчина. Об этом правоохранителей проинформировал сам водитель грузовика.

Полицейские установили, что погибший - несовершеннолетний житель города Узин, на место прибыли работники ювенальной превенции.

По предварительной информации, 16-летний парень накануне по телефону поссорился со своим отчимом из-за бытовых неурядиц. Впоследствии юноша позвонил матери и сообщил, что домой больше не вернется.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "Самоубийство". Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в бельгийском городе Левен из-за моста пострадала пара с ребенком. Семья находилась в машине на мосту, когда его внезапно развели. В результате авто съехало вниз и перевернулось на крышу. Произошедшее очевидцы сняли на видео.

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Автор: Катерина Комолова