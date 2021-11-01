Скорее всего, подросток покончила с собой.

В Днепре нашли мертвой пропавшую без вести 16-летнюю Валерию Статюху. Девушка пропала 31 октября.

Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на представителя организации "Поиск пропавших детей" Елену Жовтобрюх.

Всю ночь волонтеры и полицейские прочесывали огромные территории. В итоге тело обнаружили на улице Космической, 8. Сообщается, что, скорее всего, девушка спрыгнула с высоты.

"Валерия еще с 2017 года делала публикации о суициде в социальных сетях", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ МВД назвали три версии гибели мэра Кривого Рога ПавловаРанее сообщалось, как во Львове нашли мертвой 19-летнюю студентку, пропавшую в пижаме посреди ночи. Тело девушки нашли в воде на Песчаных (Алтайских) озерах, примерно в 1,7 км от ее дома.

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Автор: Катерина Шварц