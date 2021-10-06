О планах покончить с собой он предупредил полицию.

Житель Днепра 1952 года рождения покончил с собой, застрелившись из ружья. Перед этим он предупредил о планах совершить суицид местную полицию.

Как передает "Днепр Час" со ссылкой на собственные источники, трагический инцидент произошел сегодня рано утром. Правоохранители получили вызов от мужчины, который заявил им, что устал от жизни и намерен покончить с собой. Чтобы не забрызгать кровью квартиру он решил сделать это на улице, возле высоковольтных опор. Он также попросил забрать его тело на улице Гладкова.

На месте патрульные обнаружили тело мужчины без признаков жизни, рядом с ним находились ружье, чехол, разрешение на оружие и телефон. Медики констатировали наличие огнестрельного ранения в области живота у погибшего. Вскоре прибывшая на место инцидента супруга мужчины рассказала, что у ее мужа были суицидальные наклонности.

В полиции Днепропетровской области информацию о суициде пока официально не комментировали.

Как ранее сообщал УНИАН, в Днепре при загадочных обстоятельствах скончался мужчина - он упал в лужу, захлебнулся и умер.

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Автор: Юрий Годован