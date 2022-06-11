Погибший пошел купаться вместе с товарищем.

Момент взрыва на пляже в Одесской области, во время которого погиб отдыхающий, попал на видео.

Ролик опубликовала полиция Одесской области.

"Во время купания в море в одном из сел Одесского района в результате взрыва неизвестного предмета погиб 50-летний глава семьи на глазах у жены, сына и товарища. Последний чудом не пострадал, ведь пошел купаться вместе с потерпевшим", - отметили в полиции.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и взрывотехники. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Событие могут квалифицировать как "несчастный случай" (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Как писал УНИАН, одесские пляжи массово заполнили горожане, несмотря на опасность заминирования моря и побережья. За них взялась полиция - отдыхающих выгоняли с пляжей.

11 июня на одном из пляжей Одесской области мужчина, вместе с семьей проигнорировавший запрет на посещение пляжей из-за минирования, умер в результате взрыва мины.

Правоохранители и представители власти повторяют призывы не выходить на прибрежную полосу Черного моря и не купаться в заминированном море.

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