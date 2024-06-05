В полиции говорят, что он не подлежал мобилизации.

В Херсоне на территории рынка возник конфликт между гражданскими и полицейскими. В полиции заявили, что женщина укусила правоохранителя, который подошел вместе с представителями Территориального центра комплектования и социальной поддержки к ее сыну.

Инцидент произошел во вторник, 4 июня. "Полицейские совместно с представителями ТЦК и СП в соответствии с действующим законодательством осуществляли мероприятия по документированию административных правонарушений. Один из мужчин отказался предоставлять какие-либо документы, подтверждающие его личность, и стал вести себя агрессивно", - говорится в сообщении полиции Херсонщины.

Отмечается, что 60-летняя женщина укусила за руку полицейского, чтобы не дать им проверить документы у сына. В это время 23-летний парень убежал. "Заметим, что мужчина по возрасту не подлежит мобилизации, но его мать теперь будет нести уголовную ответственность за нападение на полицейского", - отметили в полиции.

Видео дня

Начато производство по части 2 статьи 345 "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей" Уголовного кодекса Украины. Руководство областного управления Нацполиции назначило проверку.

Видео драки опубликовали в сети, съемка ведется уже "в разгар" конфликта. Можно увидеть, как женщина пытается помешать полицейским подойти к мужчине, тот что-то в них бросает. Полицейские хватают его, однако он вырывается и убегает.

Присутствующие на видео делают попытки помешать полицейским задержать парня. Один из пожилых мужчин достает пустую пластиковую бутылку и бьет ею полицейского по плечу, а другая женщина что-то бросает в него.

Конфликты с ТЦК: последние новости

Недавно сообщалось, что в Черкасской области кто-то бросил во двор работника Территориального центра комплекстування и социальной поддержки взрывчатку. Никто не пострадал.

Также сообщалось, что в Харькове возник серьезный конфликт между гражданскими и представителями ТЦК. Фрагмент столкновения опубликовали в сети.

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