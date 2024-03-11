Нападавших оставили под стражей без права внесения залога.

Суд избрал меру пресечения двум мужчинам, которые с топорами напали на работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Черновицкой области. Нападавшие останутся под стражей без права внесения залога. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

"Относительно задержанных ранее мужчин, то по ходатайству следователей суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога", - рассказали правоохранители.

Отмечается, что досудебное расследование продолжается по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное с применением оружия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. В то же время следствие не исключает дополнительных квалификаций события.

Видео дня

Нападение на работников ТЦК в Черновицкой области

7 марта в Черновицкой области мужчины с топорами напали на работников ТЦК и их авто. Как сообщили в областной полиции, на одном из контрольно-пропускных пунктов в Черновицкой области двое мужчин с топорами напали на работников ТЦК и СП и разбили окна в их автомобиле.

Правоохранители уточнили, что инцидент произошел 7 марта в селе Плоская Вижницкого района возле КПП "Горлеча". Водитель автомобиля "ВАЗ-2121" совершил наезд на 41-летнего работника ТЦК. В дальнейшем, выполнив маневр разворота, мужчина остановился и ударил обухом его в предплечье. Другой злоумышленник также нанес удар обухом топора в плечо военнослужащему.

В результате происшествия работник ТЦК получил телесные повреждения. Кроме того, мужчины повредили лобовое стекло и боковые окна в автомобиле работников ТЦК и скрылись.

Впоследствии полиция разыскала нападавших. Ими оказались 28-летний и 43-летний жители Вижницкого района. Они были задержаны.

Вас также могут заинтересовать новости: