Женщина оставила ребенка в доме, температура в котором была почти такая, как на улице, отметили в полиции.

В Херсоне правоохранителям сообщили, что в частном доме на ул. Севастопольской плохо ухаживают за младенцем, мальчик постоянно плачет.

Правоохранители выяснили, что в жилье 35-летняя мать оставила младенца на несколько часов в грязи, холоде и с посторонним мужчиной, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

Женщина рассказала правоохранителям, что оставила ребенка на хозяина дома.

"Сначала двери частного дома никто не открывал, полицейские подождали, и потом подошла 35-летняя женщина. Она рассказала, что снимает здесь комнату, где живет вместе с 6-месячным сыном...", – отметили в полиции.

Читайте такжеНа Сумщине горе-мать выбросила новорожденного ребенка в реку (фото)Потом копы выяснили, что младенец находился в неприемлемых условиях – в доме было грязно и холодно. По их данным, температура в жилье была почти такая, как на улице.

Правоохранители провели беседу с горе-матерью, в частности, посоветовали не оставлять сына на длительное время с посторонними, а также лучше о нем заботиться.

Об инциденте копы сообщили сотрудникам Ювенальной полиции и Службы по делам детей, чтобы впоследствии была проведена всесторонняя проверка условий проживания младенца.

Напомним, в сентябре стало известно, что в Херсонской области 18-летняя девушка была в парке со своей двухмесячной дочкой, а потом "отключилась" рядом с ребенком. По данным правоохранителей, девушке стало плохо после того, как ее угостили водкой.

Автор: Екатерина Присяжнюк