Мальчика закрывали в отдельной комнате и не ухаживали за ним.

На Черниговщине из семьи изъяли 3-летнего мальчика из-за побоев и недосмотра.

Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции, в полицию поступило анонимное обращение об издевательствах родителей над ребенком. В документе говорилось о том, что мальчика систематически избивают родители и братья.

"За ребенком действительно ухаживали ненадлежащим образом. У мальчика есть некоторые проблемы со здоровьем, поэтому мать решила закрывать его в отдельной комнате", - сообщили в полиции.

Мальчика изъяли из семьи и поместили в Прилуцкий областной дом ребенка "Надежда".

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Как рассказали УНИАН жители Городнянской общины, эта семья имеет детей в возрасте 5, 3 и 2 лет. Сейчас женщина снова беременна. Родители не имеют постоянного места работы, только временные заработки. Когда отец выпивает, становится агрессивным, его опасаются все соседи на улице. Средний в семье мальчик родился с пороком здоровья, сейчас ребенок имеет инвалидность. Мать не хотела забирать его из роддома, но под влиянием родственников не оставила там. Однако в семье ребенка, как говорят местные, не любили. Ребенок был неухоженный и часто в синяках.

Как ранее сообщал УНИАН, в Черкассах от агрессивного отца спасли пятерых детей. Мужчина бил их палкой, а когда работники Службы по делам детей приехали к нему домой, он угрожал им расправой. От побоев также страдала и мать детей.

Автор: Ирина Синельник